Военный эксперт Глазунов допустил начало боев в Днепропетровской области

Вероятность начала боев в Днепропетровской области Украины в ближайшее время существует, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое развитие событий он допустил в разговоре с «Лентой.ру».

«Вероятность того, что бои будут в Днепропетровской области крайне велика, потому что мы наступаем, у противника нет достаточных резервов, чтобы сдерживать наше наступление. Все резервы они бросили в Курскую область, где застряли. Это их ошибка, которая сыграла нам на руку. С одной стороны, оккупировано немного нашей территории, но, с другой стороны, это значительно ослабило украинскую армию, которая находится сейчас в Донбассе», — считает он.

Вполне вероятно, что наша армия может выйти к границам Днепропетровской области и пойти дальше, освобождая уже Днепропетровск Олег Глазунов военный эксперт

По мнению военного эксперта, у России для этого есть возможности, а Украине сложнее сопротивляться.

«В принципе у нас достаточно сил — у нас есть превосходство в воздухе, у нас превосходство в артиллерии, в танках, у нас превосходство в живой силе. У Украины один минус — у них нет резервов, которые могли бы сдерживать, у них нет много эшелонированной обороны. (...) Они просто сдерживают наступление наших войск, а когда видят, что не могут сдержать, то отступают», — добавил он.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке в статье для Bild писал, что российские силы продолжают наступать и находятся в семи километрах от Днепропетровской области Украины. Он добавил, что в этом регионе еще не было наземных боев, но считает, что скоро ситуация изменится.

Ранее военный аналитик назвал условие обвала обороны украинских сил.