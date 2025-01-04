В Госдепе США оценили перспективы возвращения Украиной потерянных территорий

Глава Госдепа Блинкен: неясно, сможет ли Украина вернуть потерянные территории

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью газете New York Times оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий.

Отвечая на вопрос, придется ли Украине уступить России территории, которые те уже контролирует, глава Госдепа подчеркнул, что Киев всегда будет претендовать на потерянные земли, однако неясно, сможет ли он их вернуть.

По его словам, в обозримом будущем линия фронта «вряд ли сильно сдвинется», однако для того, чтобы прекращение огня — если о нем удастся договориться — оказалось действительно прочным, необходимо быть уверенным, в том, что в будущем Киев сможет отразить «новую агрессию».

Ранее Блинкен сообщил, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года.

По его словам, в сентябре и декабре 2021 года Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Позже Вашингтон уже добавил к своим поставкам танки Abrams и задумался об отправке истребителей F-16.