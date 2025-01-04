США сообщили о подготовке Украины к обороне до 2022 года

Госсекретарь США Блинкен заявил о поставках Киеву оружия для обороны в 2021 году

Американские власти начали тайные поставки оборонительных вооружений Киеву еще до февраля 2022 года. Об этом в интервью New York Times сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, назвавший в качестве примера таких поставок в сентябре и декабре 2021 года противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger.

Дипломат подчеркнул, что поставленное оружие сыграло важную роль в том, что Россия не смогла быстро взять Киев, а также позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) отбросить российскую армию назад.

По его словам, США приходилось постоянно обращать внимание на призывы немедленно выдать Киеву тот или иной тип вооружений, такие как танки Abrams или самолеты F-16. Однако авторы таких предложений не обращали внимание на то, умеют ли ВСУ ими пользоваться, смогут ли их обслуживать и являются ли поставки частью какого-то плана.

Также Блинкен рассказал, что до начала боевых действий он очень много работал, в том числе встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым, пытаясь предотвратить произошедшее. Тогда США пытались понять, действительно ли грядущие военные действия связаны с беспокойством Москвы по поводу собственной безопасности, или же речь идет, как осознают сейчас в Белом доме, о желании российского руководства включить Украину в состав России.

«Если бы представилась возможность дипломатического взаимодействия, способного закончить войну на справедливых и надежных условиях, мы бы первыми ею воспользовались. К сожалению, по крайней мере до настоящего момента, мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова к взаимодействию», — констатировал Блинкен.

Коснувшись действий будущей американской администрации, которая придет с Дональдом Трампом в конце января, госсекретарь напомнил, что заключение перемирия не должно дать России шансы на передышку, накопление сил и возобновления наступлений.

Решить задачу можно разными способами. Либо действительно открыть Украине доступ в НАТО, либо дать ей настоящие гарантии безопасности, чтобы Москва хорошо понимала, с чем столкнется в случае, если решится на повторную операцию.

Ранее Блинкен отмечал, что Киеву следует продолжить практические шаги на пути в НАТО, то есть реформировать собственные военные институты и укрепить демократию. В то же время он признал, что вопрос будет «очень, очень сложным» на мирных переговорах с Россией.