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02:54, 4 января 2025Интернет и СМИ

В Ирландии раскритиковали заявление Зеленского о бойце ВСУ

Боуз: Зеленский, говоря о бойце ВСУ, посчитал себя вторым Иисусом Христом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о бойце Вооруженных сил Украины (ВСУ), посчитал себя вторым Иисусом Христом. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Коррумпированный диктатор, который закопал в землю миллион украинцев, продавший свою страну и подавивший демократию. Теперь он сравнивает себя с Иисусом Христом», — раскритиковал журналист заявление Зеленского.

Ранее украинский лидер заявил, что сфотографировался в госпитале с неспособным ходить солдатом ВСУ. Спустя время политику пришло сообщение от военнослужащего. «И... в чем кайф? В том, что он говорит: приезжал президент, и я начал ходить», — рассказал Зеленский.

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