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14:51, 4 января 2025Мир

В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

Песков о запросе Вучича: контакты Путина с партнерами согласовываются оперативно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Predrag Milosavljevic / Globallookpress.com

Контакты президента России Владимира Путина с партнерами Москвы согласовываются максимально оперативно. Так запрос сербского президента Александра Вучича провести переговоры прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Сербии Александар Вучич рассказал, что планирует запросить телефонный разговор с Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

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