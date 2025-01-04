В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

Песков о запросе Вучича: контакты Путина с партнерами согласовываются оперативно

Контакты президента России Владимира Путина с партнерами Москвы согласовываются максимально оперативно. Так запрос сербского президента Александра Вучича провести переговоры прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Сербии Александар Вучич рассказал, что планирует запросить телефонный разговор с Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).