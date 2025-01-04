Президент Сербии запросит разговор с Путиным

Президент Сербии Вучич планирует запросить разговор с Путиным из-за санкций США

Президент Сербии Александар Вучич планирует запросить телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 25-27 января из-за возможного введения США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом глава Сербии заявил в ходе заседания правительства страны, сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон намерен ввести не общие или финансовые ограничения, а всеобъемлющие санкции против компании NIS, что ставит страну в крайне сложное положение.

«Связано ли это с какими-то попытками извне дестабилизировать ситуацию в нашей стране? Без доказательств я никого ни в чем обвинять не могу. Но, безусловно, это ставит нашу страну в тяжелое положение», — сказал он.

Ранее Вучич говорил, что провел «открытый и тяжелый» разговор с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом. Он отметил, что по итогам переговоров хороших новостей нет.