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23:08, 2 января 2025Мир

Вучич заявил об отсутствии хороших новостей после переговоров с США по санкциям

Вучич: по вопросу возможных санкций США против NIS нет хороших новостей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии хороших новостей по вопросу возможных санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что провел «открытый и тяжелый» разговор с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом, в ходе которого они обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

Сербский лидер отметил, что по итогам переговоров у него «нет слишком хороших новостей» для граждан, но заверил, что республика сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность. Он также пообещал раскрыть детали беседы в течение нескольких дней.

В декабре 2024 года стало известно, что США планируют ввести санкции против NIS из-за российской собственности. Вучич назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. При этом он добавил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер Вашингтона.

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