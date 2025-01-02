Вучич заявил об отсутствии хороших новостей после переговоров с США по санкциям

Вучич: по вопросу возможных санкций США против NIS нет хороших новостей

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии хороших новостей по вопросу возможных санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что провел «открытый и тяжелый» разговор с заместителем госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды США Хосе Фернандесом, в ходе которого они обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

Сербский лидер отметил, что по итогам переговоров у него «нет слишком хороших новостей» для граждан, но заверил, что республика сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность. Он также пообещал раскрыть детали беседы в течение нескольких дней.

В декабре 2024 года стало известно, что США планируют ввести санкции против NIS из-за российской собственности. Вучич назвал это одной из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. При этом он добавил, что Сербия не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер Вашингтона.