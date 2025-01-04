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13:57, 4 января 2025Россия

В Москве автомобиль упал в реку

В Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку на Лужнецкой набережной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Москве автомобиль упал в реку на Лужнецкой набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Машина марки Volkswagen белого цвета пробила ограждение и ушла под воду. На место происшествия прибыли экстренные службы. Момент падения автомобиля попал на видео.

На кадрах видно, как машина на полной скорости сносит ограждение и падает в реку. На набережной работают спасатели и полиция.

К спасательной операции подключились водолазы. Экстренные службы пытаются достать из воды автомобиль.

3 января МЧС России сообщало, что двое пожилых мужчин провалились под лед на озере Байкал в 400 метрах от берега. Конькобежцы оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота. Очевидцам удалось помочь только одному конькобежцу — 62-летнему мужчине.

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