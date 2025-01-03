Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

Два пожилых конькобежца провалились под лед на озере Байкал

Два пожилых мужчины провалились под лед на озере Байкал в 400 метрах от берега. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Конькобежцы оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота. Это заметила группа людей, проезжавшая мимо на судне на воздушной подушке. Очевидцам удалось помочь только одному конькобежцу — 62-летнему мужчине.

Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место происшествия при помощи подводной камеры. Однако они так и не смогли найти второго конькобежца — 72-летнего мужчину.

Отмечается, что глубина озера в месте провала достигала 40 метров, толщина льда была пять сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница прогулялась по пруду и провалилась под лед. Девочку спас эвакуаторщик, она не пострадала.