Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:03, 3 января 2025Россия

Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

Два пожилых конькобежца провалились под лед на озере Байкал
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: МЧС России

Два пожилых мужчины провалились под лед на озере Байкал в 400 метрах от берега. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Конькобежцы оказались в воде в проливе Ольхонские Ворота. Это заметила группа людей, проезжавшая мимо на судне на воздушной подушке. Очевидцам удалось помочь только одному конькобежцу — 62-летнему мужчине.

Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место происшествия при помощи подводной камеры. Однако они так и не смогли найти второго конькобежца — 72-летнего мужчину.

Материалы по теме:
На Камчатке разбился вертолет с туристами. В результате крушения могли погибнуть восемь человек, их не удается найти
На Камчатке разбился вертолет с туристами.В результате крушения могли погибнуть восемь человек, их не удается найти
12 августа 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Отмечается, что глубина озера в месте провала достигала 40 метров, толщина льда была пять сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьница прогулялась по пруду и провалилась под лед. Девочку спас эвакуаторщик, она не пострадала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      Зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров

      В Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа Седоковой

      Кот сбил украинский беспилотник в ДНР и попал на видео

      Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей

      В Верховной Раде назвали договоренности с Россией единственным способом спасти Украину

      В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

      Конькобежцы провалились под лед на озере Байкал

      Подоляк заявил о неспособности НАТО победить Россию

      Токаев заявил об угрозе двоевластия в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше