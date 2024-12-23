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12:38, 23 декабря 2024Россия

Российская школьница прогулялась по пруду и едва не утонула

В Петербурге школьница прогулялась по пруду и едва не утонула
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге школьница прогулялась по пруду и едва не утонула. Девочку спас эвакуаторщик, передает RT.

Как выяснило агентство, россиянин приехал на вызов неподалеку. Он заметил, что ребенок провалился под лед и бросился на помощь. Несовершеннолетняя не пострадала, ее отвели домой.

До этого сообщалось, что в Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу и пробыл в воде час. Представители городской прокуратуры организовали проверку после случившегося.

Еще раньше в Иркутской области автомобиль с людьми провалился под лед водохранилища. Тогда в российском регионе не удалось спасти водителя и одного из пассажиров.

ЖЗЛ
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