Российская школьница прогулялась по пруду и едва не утонула

В Петербурге школьница прогулялась по пруду и едва не утонула

В Санкт-Петербурге школьница прогулялась по пруду и едва не утонула. Девочку спас эвакуаторщик, передает RT.

Как выяснило агентство, россиянин приехал на вызов неподалеку. Он заметил, что ребенок провалился под лед и бросился на помощь. Несовершеннолетняя не пострадала, ее отвели домой.

До этого сообщалось, что в Благовещенске ребенок провалился под лед по пути в школу и пробыл в воде час. Представители городской прокуратуры организовали проверку после случившегося.

Еще раньше в Иркутской области автомобиль с людьми провалился под лед водохранилища. Тогда в российском регионе не удалось спасти водителя и одного из пассажиров.