В небе над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

Богомаз уточнил, что в результате падения на землю осколков дрона пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что 3 января система ПВО в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени сбила три беспилотника в небе над Брянской областью. Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.