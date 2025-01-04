Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 4 января 2025Россия

В небе над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

Богомаз уточнил, что в результате падения на землю осколков дрона пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что 3 января система ПВО в период с 18:40 до 19:50 по московскому времени сбила три беспилотника в небе над Брянской областью. Других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

      Рукопашная схватка якутского военного и бойца ВСУ попала на видео

      В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО на стороне России

      В Греции заявили о возможности прожить без российского газа

      Раскрыто состояние раненных в ДНР российских журналистов

      На Украине заявили об угрозе окружения для ВСУ

      Украине предсказали дефицит людских и материальных ресурсов в 2025 году

      В МИД рассказали о «накачке» Украины оружием задолго до СВО

      В «Росатоме» оценили ситуацию на Запорожской АЭС

      Глава «Росатома» пообещал суд с Siemens за непоставку оборудования на АЭС «Аккую»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше