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21:56, 4 января 2025Мир

В ООН выступили против нападений на журналистов

В ООН выступили против нападений на журналистов после гибели корреспондента
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

В ООН прокомментировали информацию о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

В международной организации выступили против любых нападений на журналистов.

4 января Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине на трассе Донецк-Горловка. По словам источника РИА Новости, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения. ВСУ использовали FPV-дрон. В результате инцидента ранены еще четыре сотрудника СМИ.

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