В ООН выступили против нападений на журналистов

В ООН выступили против нападений на журналистов после гибели корреспондента

В ООН прокомментировали информацию о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

В международной организации выступили против любых нападений на журналистов.

4 января Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины по машине на трассе Донецк-Горловка. По словам источника РИА Новости, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения. ВСУ использовали FPV-дрон. В результате инцидента ранены еще четыре сотрудника СМИ.