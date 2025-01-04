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00:55, 4 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали выигравших от остановки транзита российского газа

Дубинский: Зеленский помог Норвегии и Турции, прервав транзит российского газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, прервав транзит российского газа через страну, помог Норвегии и Турции. Выигравших от ситуации назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, после прекращения транзита российского газа Турция и Норвегия смогут укрепить свои позиции на европейском ресурсном рынке. При этом Дубинский напомнил, что поставки нефти, дизеля и аммиака через Украину продолжаются.

«От перекрытия транзитов через Украину выиграли все, от Нидерландов (порты) до Китая (энергоносители) и США. Проиграли только мы. Причем, с какой бы стороны не посмотреть», — написал Дубинский.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet заявила, что Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. По мнению издания, это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена.

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