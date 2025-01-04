В России объяснили давление со стороны Китая на тему завершения конфликта на Украине

Суслов: КНР давит на РФ для завершения СВО из-за экономических и ядерных рисков

Экономические и ядерные риски являются причинами, по которым Китай пытается оказать на Россию давление, чтобы как можно быстрее завершить специальную военную операцию (СВО). В стране опасаются, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну с неизбежной ядерной эскалацией, объяснил в интервью Ura.ru замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.