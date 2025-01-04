В России высказались о поставках американского оружия Украине до начала СВО

Депутат Журова: поставки оружия Украине до СВО связаны с подготовкой к конфликту

Начало поставок США оружия Украине до начала специальной военной операции (СВО) говорит о подготовке НАТО к конфликту с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

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«У нас же нет сомнений, что все это планировалось заранее, что произошло на Украине, поэтому явно и [передача] вооружений планировалась как следующий этап. Наши просто поймали эту ситуацию раньше, чем на нас попытались напасть. У нас была информация однозначно, не просто так президенту докладывали», — поделилась мнением депутат.

В интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года.

По его словам, в сентябре и декабре 2021 года Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Позже Вашингтон уже добавил к своим поставкам танки Abrams и задумался об отправке истребителей F-16.

Дипломат добавил, что эти поставки сыграли большую роль в начале конфликта. Это сыграло важную роль в том, что российские силы не смогли быстро взять Киев, а также позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) отбросить их назад.