Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 4 января 2025Россия

В России высказались о поставках американского оружия Украине до начала СВО

Депутат Журова: поставки оружия Украине до СВО связаны с подготовкой к конфликту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Начало поставок США оружия Украине до начала специальной военной операции (СВО) говорит о подготовке НАТО к конфликту с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

НАТО подбиралось к нашим границам всяческими путями

Светлана Журовадепутат Госдумы

«У нас же нет сомнений, что все это планировалось заранее, что произошло на Украине, поэтому явно и [передача] вооружений планировалась как следующий этап. Наши просто поймали эту ситуацию раньше, чем на нас попытались напасть. У нас была информация однозначно, не просто так президенту докладывали», — поделилась мнением депутат.

В интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года.

По его словам, в сентябре и декабре 2021 года Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Позже Вашингтон уже добавил к своим поставкам танки Abrams и задумался об отправке истребителей F-16.

Дипломат добавил, что эти поставки сыграли большую роль в начале конфликта. Это сыграло важную роль в том, что российские силы не смогли быстро взять Киев, а также позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) отбросить их назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский регион ракетами ATACMS. Россия анонсировала ответ на удар Украины

      Ветеран СВО узнал о рождении дочери и погиб в ДТП

      В России высказались о поставках американского оружия Украине до начала СВО

      Месси, Сорос и Клинтон получат награду от Байдена

      Умер актер Александр Зотов

      Из дома в российском регионе эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА

      Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

      Швейцарский банк обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

      ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

      Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше