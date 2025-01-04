В российском регионе подавили не менее пяти дронов

В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти украинских дронов

В Воронеже и пригороде дежурными средствами ПВО были подавлены не менее пяти украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в одном из районов города. На месте происшествия работают оперативные службы.

Губернатор попросил местных жителей не приближаться к лежащим дронам и их фрагментам.

Ранее сообщалось, что два предприятия в Воронежской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. Мирные жители не пострадали.