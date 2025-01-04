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12:58, 4 января 2025Россия

В российском регионе подавили не менее пяти дронов

В Воронеже и пригороде подавлены не менее пяти украинских дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В Воронеже и пригороде дежурными средствами ПВО были подавлены не менее пяти украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в одном из районов города. На месте происшествия работают оперативные службы.

Губернатор попросил местных жителей не приближаться к лежащим дронам и их фрагментам.

Ранее сообщалось, что два предприятия в Воронежской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ. Мирные жители не пострадали.

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