Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 4 января 2025Мир

В США рассказали о качествах российского истребителя Су-57

MWM: российский истребитель Су-57 превосходит другие самолеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский истребитель Су-57 превосходит другие самолеты пятого поколения в плане боевой испытанности. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», — указали журналисты. Данный самолет также показал высокую эффективность в различных ролях, включая борьбу с воздушными целями и точечные удары.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который доказал свою боеспособность.

В конце прошлого года издание InfoBRICS написало, что ракета «Орешник» и истребители Су-57, Су-34 и Су-35С доказали свою эффективность и стали козырями РС РФ в зоне спецоперации. Также автор статьи отметил, что Россия продолжает разработку эффективных средств противодействия, в том числе «ставшей легендарной» зенитно-ракетной системы С-500.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии призвала убрать военные базы России из Сирии. Как Москва отреагировала на заявление Бербок?

      В США забеспокоились об угрозе со стороны живущих в стране украинцев

      Избранному вице-президенту США Вэнсу провели операцию на пазухах носа

      В США рассказали о качествах российского истребителя Су-57

      Россиянам назвали запрещенные отметки во внутреннем паспорте

      Американского олимпийского призера арестовали с применением элетрошокера

      На востоке Москвы загорелся магазин

      Названы наиболее дешевые туристические направления после новогодних праздников

      Москвичам назвали время прихода оттепели

      В США рассказали о «прощальном подарке» от Байдена Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше