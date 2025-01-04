MWM: российский истребитель Су-57 превосходит другие самолеты

Российский истребитель Су-57 превосходит другие самолеты пятого поколения в плане боевой испытанности. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», — указали журналисты. Данный самолет также показал высокую эффективность в различных ролях, включая борьбу с воздушными целями и точечные удары.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, который доказал свою боеспособность.

В конце прошлого года издание InfoBRICS написало, что ракета «Орешник» и истребители Су-57, Су-34 и Су-35С доказали свою эффективность и стали козырями РС РФ в зоне спецоперации. Также автор статьи отметил, что Россия продолжает разработку эффективных средств противодействия, в том числе «ставшей легендарной» зенитно-ракетной системы С-500.