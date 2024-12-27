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22:13, 27 декабря 2024Мир

На Западе назвали козырь России в СВО

InfoBRICS: Орешник доказал свою эффективность в зоне СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Ракета «Орешник» и истребители Су-57, Су-34 и Су-35С доказали свою эффективность и стали козырями Российской армии в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает издание InfoBRICS.

«[Истребители] оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. <...> Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей», — указано в материале.

Автор статьи выделил и «Орешник», назвав его оружием, о котором Западу «остается только мечтать». При этом он отметил, что РФ продолжает разработку эффективных средств противодействия, в том числе «ставшей легендарной» зенитно-ракетной системы С-500.

Ранее Германия признала свою беззащитность перед «Орешником». «Бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», — говорится в документе МИД ФРГ.

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