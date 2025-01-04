В Тбилиси началась антиправительственная акция

«Мтавари архи»: в Грузии начались акции с требованием провести новые выборы

Очередная антиправительственная акция протеста началась в Тбилиси и крупных городах Грузии. Участники требуют проведения новых парламентских выборов, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

«На 38-й день протеста участники собрались в центре Кутаиси, в Батуми перед зданием Конституционного суда, в Зугдиди и в Тбилиси перед зданием парламента», — говорится в сообщении.

Ранее в Грузии состоялась инаугурация президента Михаила Кавелашвили. Официальное вступление в должность нового лидера проходило на фоне очередных протестов, организованных сторонниками оппозиционных проевропейских партий.