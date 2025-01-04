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10:11, 4 января 2025Бывший СССР

В Верховной Раде Зеленского обвинили в страданиях половины мира

Нардеп Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях половины мира из-за решения по прекращению транзита газа из России. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Верховной рады Артем Дмитрук.

«Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», — говорится в публикации.

Украинский депутат со ссылкой на венгерские СМИ написал, что Зеленский лишает Украину 1 миллиарда долларов в год из-за остановки транзита российского газа в Европу. Уточняется, что это приведет к значительным финансовым потерям для Киева.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, раскритиковал решение Зеленского прекратить транзит газа из России через украинскую территорию. По его словам, он действует в интересах Норвегии и Турции, а не Украины.

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