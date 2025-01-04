Зеленского раскритиковали за решение о прекращении транзита газа из России

Дубинский: прерывание Зеленским транзита газа отвечает интересам Норвегии

Владимир Зеленский, прекратив транзит газа из России через украинскую территорию, действует в интересах Норвегии и Турции. С такими обвинениями выступил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Нефтепровод "Дружба" работает же. И нефтепродуктопровод Самара-Западное "Прикарпатзападтранс" — тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу. То есть нет никакой "перемоги" (победы)», — отметил он. По словам Дубинского, «есть вредительские действия Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию».

Депутат подчеркнул, что так украинский президент помог укрепить позиции на европейском газовом рынке Турции и Норвегии. Выходом из сложившейся ситуации будут только экономические договоренности с Россией, предложил решение Дубинский.

Ранее венгерские СМИ написали, что Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. В Будапеште считают, что это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена войной.

В свою очередь, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа.