Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 4 января 2025Россия

Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

Shot: водитель упавшего в Москву-реку Volkswagen владел им больше четырех лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Shot

Автомобиль Volkswagen, упавший сегодня, 4 января, в Москву-реку, зарегистрирован на 43-летнего мужчину, который владел им более четырех лет. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Shot.

Последнее техобслуживание машина 2015 года выпуска проходила в ноябре. Ее пробег на тот момент составлял 143 тысячи километров, всего у нее было два владельца. Нынешний за время, когда автомобиль принадлежал ему, попадал в ДТП один раз. Его тело и сам Volkswagen достали из воды с глубины трех метров.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств происшествия.

Сам момент происшествия на Лужнецкой набережной попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль стоит на повороте, а потом едет прямо в ограждение, пробивает его и падает в воду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский регион ракетами ATACMS. Россия анонсировала ответ на удар Украины

      Из дома в российском регионе эвакуировали около сотни жителей после обнаружения БПЛА

      Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

      Швейцарский банк обвинили в сокрытии тесных связей с нацистами

      ВСУ попытались ударить по Белгородской области ракетами ATACMS

      Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

      Широков сделал прогноз на возвращение сборной России на международную арену

      В Кремле прокомментировали намерение президента Сербии провести разговор с Путиным

      В российском городе мужчина выстрелил в живот беременной подруге

      Минобороны анонсировало ответ на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше