Водитель упавшей в Москву-реку машины владел ей более четырех лет

Shot: водитель упавшего в Москву-реку Volkswagen владел им больше четырех лет

Автомобиль Volkswagen, упавший сегодня, 4 января, в Москву-реку, зарегистрирован на 43-летнего мужчину, который владел им более четырех лет. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Shot.

Последнее техобслуживание машина 2015 года выпуска проходила в ноябре. Ее пробег на тот момент составлял 143 тысячи километров, всего у нее было два владельца. Нынешний за время, когда автомобиль принадлежал ему, попадал в ДТП один раз. Его тело и сам Volkswagen достали из воды с глубины трех метров.

Прокуратура Центрального административного округа взяла под свой контроль установление обстоятельств происшествия.

Сам момент происшествия на Лужнецкой набережной попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль стоит на повороте, а потом едет прямо в ограждение, пробивает его и падает в воду.