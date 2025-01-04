ВСУ предупредили о возможности применения «Орешника» в ответ на атаки ATACMS

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что Россия может ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по Белгородской области применением баллистической ракеты «Орешник» или «Искандеров». Об этом он рассказал в интервью газете «Взгляд».
«Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины. Вполне вероятно, что не за горами новое применение баллистической ракеты "Орешник" или другого оружия. В данном контексте хорошо работают "Искандеры"», — заявил он.
Дандыкин выразил уверенность в том, что «в ближайшее время что-то должно произойти», предупредив, что если ВСУ предпримут очередные попытки наступления, у них ничего не выйдет. Кроме того, по его мнению, сообщения о том, что Киев создает новые ракеты, способные наносить удары по территории России, являются информационной пропагандой.
Ранее военный аналитик Драго Босния назвал ракетный комплекс «Орешник» самым мощным конвенциональным оружием из когда-либо созданных. По его мнению, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.