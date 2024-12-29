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09:34, 29 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили мощность «Орешника»

Аналитик InfoBRICS Боснич назвал «Орешник» самым мощным конвенциональным оружием
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Ракетный комплекс «Орешник» стал самым мощным конвенциональным оружием. Мощность нового российского оружия оценил военный аналитик Драго Босния в материале для западного портала InfoBRICS.

«В сочетании со скоростью и маневренностью "Орешник" — самое мощное конвенциональное оружие из когда-либо созданных», — заявили автор публикации. По его мнению, благодаря своим характеристикам новую российскую ракету практически невозможно перехватить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». По его словам, удар был нанесен по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.

По словам Путина, Россия применила «Орешник» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории. Российский удар пришелся по «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») — крупному украинскому предприятию по производству ракетно-космической техники.

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