Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста до 18 лет

Признание президента Украина Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить общество к снижению призывного возраста до 18 лет. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.

«Он [указ] будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа», — сказал Меркурис. Он добавил, что массовый призыв граждан в возрасте 18-20 лет вызывает множество вопросов к украинским властям. По его словам, неизвестно, где ВСУ будут их обучать и насколько тщательной будет подготовка.

«Ничто не изменит динамику на поле боя. Это может лишь продлить агонию Украины <...> ценой десятков тысяч молодых жизней», — считает аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что российские войска успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта в стране.