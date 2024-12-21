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01:44, 21 декабря 2024Мир

Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

Британский аналитик Меркурис: украинский конфликт близок к завершению
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Российские войска успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта в стране, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.

По его словам, конец украинского конфликта «в военном смысле» близок. «Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону», — указал он на скорое завершение конфликта.

Эксперт допустил, что Вооруженные силы (ВС) России освободят Красноармейск уже в ближайшие недели. Он считает, что ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что украинский конфликт может завершиться уже весной 2025 года.

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