Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

Британский аналитик Меркурис: украинский конфликт близок к завершению

Российские войска успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта в стране, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.

По его словам, конец украинского конфликта «в военном смысле» близок. «Оперативный кризис украинской армии в Покровске заметно усугубляется: российская армия явно сокрушает украинскую оборону», — указал он на скорое завершение конфликта.

Эксперт допустил, что Вооруженные силы (ВС) России освободят Красноармейск уже в ближайшие недели. Он считает, что ликвидация укрепрайона ВСУ в городе откроет российской армии путь к Днепру и центральным районам Украины.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что украинский конфликт может завершиться уже весной 2025 года.