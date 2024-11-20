В России назвали срок завершения украинского конфликта

Депутат Чепа: весной 2025 года украинский конфликт может завершиться

Украинский конфликт может завершиться уже весной 2025 года, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он выразил надежду, что эскалацию противостояния удастся остановить.

«Мы все чаще слышим голоса людей, мировых политиков, которые понимают, к чему может привести дальнейшее развитие конфликта. И большинство политиков сегодня это осознают», — сказал депутат.

Он заметил, что голоса против эскалации противостояния начали звучать и со стороны стран-членов НАТО, что дает надежду на мирное урегулирование.

«Голоса среди членов НАТО дают возможность здравым политикам больше говорить в защиту мира. Я думаю, что нам все же удастся остановить эскалацию. И я абсолютно уверен, что весной следующего года конфликт будет окончен», — заключил Чепа.

В октябре военный эксперт капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин говорил, что полномасштабный конфликт между Россией и Украиной может завершиться в 2025 году.