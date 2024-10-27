Раскрыт возможный срок завершения конфликта между Россией и Украиной

Эксперт Дандыкин: СВО может завершиться в 2025 году

Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной может завершиться в 2025 году. Об этом в беседе с «МК» заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Дандыкин подчеркнул, что ноябрь и декабрь 2024 года определят события следующего года и могут создать предпосылки для победы Москвы. По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас переживают сложный период — на них давят со всех сторон, а помощи поступает все меньше. Однако эксперт предупредил, что российских военных до завершения конфликта ждет большая работа.

24 октября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы Украины.