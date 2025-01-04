Журналист РИА Новости Михаил Кевхиев получил ранения при обстреле ВСУ в ДНР

Журналист РИА Новости Михаил Кевхиев получил ранение при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской машине в Донецкой народной республике (ДНР).

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», — рассказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.

Ранее внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. Источник сообщил, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.