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17:00, 5 января 2025Интернет и СМИ

Вторжение ВСУ в Курскую область признали провальным

AP: вторжение ВСУ в Курскую область не изменило ход конфликта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не изменило ход конфликта. Операцию Киева признало провальной международное агентство Associated Press (АP).

«Вторжение [ВСУ в Курскую область] существенно не изменило ход конфликта, и военные аналитики говорят, что Украина потеряла около 40 процентов территорий, которые она первоначально захватила», — говорится в материале.

Агентство указало, что Россия контролирует примерно пятую часть территории Украины. Также отмечается, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. Украина испытывает нехватку солдат на передовой и нуждается в постоянной поддержке со стороны западных партнеров, объяснили в АP.

Ранее обозреватель Шон Уокер в колонке для британской газеты The Observer сообщил о низком моральном духе ВСУ. Он также рассказал, что в Киеве растет ощущение неизвестности накануне визита спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

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