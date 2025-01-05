Моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на самом низком уровне за все время конфликта. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер в колонке для газеты The Observer, принадлежащей западному изданию The Guardian.
«К началу 2024 года армия и население Украины уже были настроены на долгосрочную перспективу и не питали особых иллюзий по поводу быстрой победы. 2025 год начинается с того, что моральный дух [ВСУ], возможно, находится на самом низком уровне за все время конфликта», — написал Уокер.
По его словам, в Киеве растет ощущение неизвестности накануне визита спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Как отметил автор материала, Келлог считает, что Россия и Украина несут равную ответственность за начало конфликта, и поэтому критикует действия обеих сторон.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз посчитал позорным применение Украиной западных ракет ATACMS. Он выразил мнение, что использование оружия не повлияло на ход конфликта.