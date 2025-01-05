The Observer: моральный дух ВСУ находится на самом низком уровне за все время

Моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на самом низком уровне за все время конфликта. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер в колонке для газеты The Observer, принадлежащей западному изданию The Guardian.

«К началу 2024 года армия и население Украины уже были настроены на долгосрочную перспективу и не питали особых иллюзий по поводу быстрой победы. 2025 год начинается с того, что моральный дух [ВСУ], возможно, находится на самом низком уровне за все время конфликта», — написал Уокер.

По его словам, в Киеве растет ощущение неизвестности накануне визита спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Как отметил автор материала, Келлог считает, что Россия и Украина несут равную ответственность за начало конфликта, и поэтому критикует действия обеих сторон.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз посчитал позорным применение Украиной западных ракет ATACMS. Он выразил мнение, что использование оружия не повлияло на ход конфликта.