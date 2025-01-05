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12:48, 5 января 2025Интернет и СМИ

На Западе сообщили о низком моральном духе ВСУ

The Observer: моральный дух ВСУ находится на самом низком уровне за все время
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Моральный дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на самом низком уровне за все время конфликта. Об этом сообщил обозреватель Шон Уокер в колонке для газеты The Observer, принадлежащей западному изданию The Guardian.

«К началу 2024 года армия и население Украины уже были настроены на долгосрочную перспективу и не питали особых иллюзий по поводу быстрой победы. 2025 год начинается с того, что моральный дух [ВСУ], возможно, находится на самом низком уровне за все время конфликта», — написал Уокер.

По его словам, в Киеве растет ощущение неизвестности накануне визита спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Как отметил автор материала, Келлог считает, что Россия и Украина несут равную ответственность за начало конфликта, и поэтому критикует действия обеих сторон.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз посчитал позорным применение Украиной западных ракет ATACMS. Он выразил мнение, что использование оружия не повлияло на ход конфликта.

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