На Западе посчитали позорным применение Украиной ATACMS

Ирландский журналист Боуз: ракеты ATACMS опозорились в конфликте на Украине

На Западе посчитали позорным применение Украиной ракет ATACMS. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«(Ракеты ATACMS. — прим. «Ленты.ру»), которые должны "изменить правила игры", добавились к танкам Leopard и Abrams в списке "опозорившихся"», — написал Боуз.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, на Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты ATACMS. «Украина могла бы быть более рассудительной в отношении количества используемых ракет и более избирательной в выборе целей», — говорится в сообщении. Причиной тому стала ограниченность данного типа вооружений.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил о возможности применения «Орешника» в ответ на атаки ВСУ ATACMS. По его словам, Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины, поэтому вполне вероятно новое применение баллистической ракеты «Орешник» или другого оружия.