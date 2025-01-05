Число бойкотирующих доллар стран увеличилось

РИА Новости: в 2024 году на путь дедолларизации вступили еще 14 стран

В 2024 году на путь дедолларизации вступили еще 14 стран. Об увеличении числа государств, бойкотирующих доллар, сообщает РИА Новости.

За прошедший год о заинтересованности в расчетах в нацвалютах с Россией официально заявила Гвинея-Бисау. В то же время Монголия почти полностью перешла на расчеты в рублях и юанях. На активное использование нацвалют в торговле также нацелились Буркина-Фасо, Нигерия, Республика Конго, Судан и ряд других стран.

Как отмечает издание, страны разделились на три группы. В первую входят 94 государства, которые не выступают против доллара и не вводят в его отношении ограничений, а также страны, где американская валюта используется в качестве официальной. Во вторую входят 46 государств, которые активно переходят на расчеты в нацвалютах или ограничивают расчеты в долларах на своей территории. Еще 53 страны открыто выступают против американской валюты и призывают прочие государства присоединиться к ослаблению ее гегемонии.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, в 2025 году можно ожидать усиления тренда на дедолларизацию — этому будут способствовать сами США своими попытками навязать свою волю миру. Тем не менее доллар пока продолжает оставаться центральной валютой мировой экономики, добавила доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

«Многие страны понимают, что, снизив долю доллара, они повышают свою независимость в части международных расчетов, ограждают себя от рисков введения вторичных санкций, ограничивают валютные риски и другие риски, так или иначе связанные непосредственно с экономикой США, но подобного рода "глобальный передел" сопряжен с колоссальными транзакционными издержками», — пояснила эксперт.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц ранее заявил, что превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей. По его словам, глобальная дедолларизация превратит американский долг в «экономическую Хиросиму». Дотком рекомендовал властям США избавиться от активов в долларах США и призвал «перейти на золото, криптовалюту».