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00:54, 16 октября 2024Экономика

В США рассказали о последствиях превращения доллара в оружие

Бизнесмен Дотком: превращение доллара в оружие стало самой большой ошибкой США

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей, рассказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, глобальная дедолларизация превратит американский долг в «экономическую Хиросиму». Дотком рекомендовал властям США избавиться от активов в долларах США и призвал «перейти на золото, криптовалюту».

«Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США», — предупредил он о последствиях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие страны, понимая необязательность Запада, бегут и стараются сократить зависимость от доллара.

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      Марина Совина
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