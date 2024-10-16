В США рассказали о последствиях превращения доллара в оружие

Бизнесмен Дотком: превращение доллара в оружие стало самой большой ошибкой США

Превращение доллара США в оружие является самой большой ошибкой американских властей, рассказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, глобальная дедолларизация превратит американский долг в «экономическую Хиросиму». Дотком рекомендовал властям США избавиться от активов в долларах США и призвал «перейти на золото, криптовалюту».

«Превращение доллара США в оружие запомнится как самая большая ошибка, которую когда-либо совершало правительство США», — предупредил он о последствиях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие страны, понимая необязательность Запада, бегут и стараются сократить зависимость от доллара.