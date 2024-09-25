Лавров заявил о бегстве многих стран от доллара

Лавров: понимая необязательность Запада, многие страны бегут от доллара

Многие страны, понимая необязательность Запада, бегут и стараются сократить зависимость от доллара. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Министр напомнил о 90-х годах, когда на Международном валютном фонде, во Всемирном банке американские эмиссары призывали не бояться доллара, потому что якобы доллар — «кровеносная система мировой глобальной экономики».

«Где все это сейчас? Сейчас либо от доллара бегут, либо те, кто слишком глубоко в него погрузился, в эту систему, стараются постепенно сокращать свою зависимость», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Запад, наплевав на свои обязательства по Уставу ООН, пытается руководствоваться правилом «как хочу, так ворочу». «Запад уже разрушил все те принципы, на которых он выстраивал свою модель глобализации», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что все устали от доллара, который становится средством смены режимов.