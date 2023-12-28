Лавров рассказал об усталости от долларов

Лавров: все устали от доллара, который становится средством смены режимов

Все устали от доллара, который становится средством смены режимов. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния», — заявил он.

По его словам, эта валюта стала инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов, а также способом вмешательства во внутренние дела других стран и смены режимов.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал расширить расчеты в нацвалютах между странами Содружества Независимых Государств (СНГ). По его мнению, это позволит обеспечить надежный экономический и финансовый суверенитет.