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20:00, 26 декабря 2023Экономика

Путин пообещал расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Путин: РФ в 2024 году будет расширять расчеты в нацвалютах с партнерами
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В следующем году Россия во время своего председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) будет стараться расширять расчеты в национальных валютах с партнерами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества между странами. За 10 месяцев уходящего года товарооборот между государствами вырос на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов, отметил он.

О сотрудничестве со странами СНГ Путин рассказал на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце. Встреча лидеров стран Содружества традиционно проходит в декабре. Российская сторона пригласила партнеров в Санкт-Петербург — на саммите присутствуют главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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      Мария Грушко
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