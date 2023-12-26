Путин пообещал расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Путин: РФ в 2024 году будет расширять расчеты в нацвалютах с партнерами

В следующем году Россия во время своего председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) будет стараться расширять расчеты в национальных валютах с партнерами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также пообещал уделить пристальное внимание укреплению экономического сотрудничества между странами. За 10 месяцев уходящего года товарооборот между государствами вырос на два процента и составил 83,7 миллиарда долларов, отметил он.

О сотрудничестве со странами СНГ Путин рассказал на неформальном саммите Содружества в Константиновском дворце. Встреча лидеров стран Содружества традиционно проходит в декабре. Российская сторона пригласила партнеров в Санкт-Петербург — на саммите присутствуют главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.