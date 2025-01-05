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03:00, 5 января 2025Россия

Раскрыты опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Нарколог Сиволап: резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма. Некоторые из них нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап раскрыл в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в случае, если алкозависимый человек резко откажется от содержащих спиртных напитков, у него могут развиться алкогольная эпилепсия или алкогольный делирий, известный как «белая горячка». Сиволап подчеркнул, что перечисленные последствия — не просто измененные состояния сознания, при которых алкозависимый ведет себя неадекватно. Так, нарколог сообщил, что при белой горячке развивается острая мозговая недостаточность, а при эпилепсии массово разрушаются мозговые клетки.

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«Белая горячка (... ) — еще и острая мозговая недостаточность с довольно высокой летальностью и большим количеством осложнений. Для смягчения отмены алкоголя и предупреждения осложнений существуют специальные методы фармакологического лечения, и это не капельницы», — рассказал «Ленте.ру» Сиволап.

Нарколог добавил, что столь острые реакции организма объясняются тем, как на отсутствие алкоголя в крови реагируют рецепторы мозга.

Мозговые рецепторы, привыкшие к этанолу, перевозбуждены, что и вызывает типичные симптомы синдрома отмены: дрожь в руках, учащенное сердцебиение, потливость, проблемы со сном, тревогу и галлюцинации

Юрий Сиволап

Ранее генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России. Так, по информации ученых, реже всего алкогольная непереносимость встречается у русских и белорусов. Высокий процент непереносимости спиртных напитков был выявлен у бурятов.

ЖЗЛ
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