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06:00, 20 декабря 2024Наука и техника

Генетики рассказали о степени непереносимости алкоголя народами России

Ученые Genotek: русские и белорусы имеют меньший риск непереносимости алкоголя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Непереносимость алкоголя среди проживающих в России народов реже всего встречается у русских и белорусов, выяснили ученые Genotek. К таким выводам они пришли, изучив более 166 тысяч геномов жителей страны из разных этносов. С выводами генетиков ознакомилась «Лента.ру».

Ученые Genotek изучили распространение в разных этносах изменений двух генов — ADH1B (rs1229984) и ALDH2 (rs671). Наличие даже одного из этих вариантов приводит к повышенному риску генетически обусловленной непереносимости алкоголя.

Согласно результатам исследования, наименее склонны к алкоголизму корейцы. У 74 процентов из них есть хотя бы один из генов, который приводит к проявлению побочных эффектов алкоголя. Также высокий процент непереносимости спиртных напитков был выявлен у бурятов и монголов (8,33 процента), казахов (7,69 процента) и осетин (7,59 процента). Самый низкий процент непереносимости алкоголя среди исследуемых этносов был выявлен у русских и белорусов — 0,51 процента и 0,50 процента.

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О непереносимости алкоголя могут свидетельствовать внешние признаки, такие как покраснение лица, тошнота, тахикардия, мышечная слабость, а также нарушение работы органов и тяжелое похмелье, отметили в Genotek. Это связано с работой ферментов, которые отвечают за восприятие алкоголя организмом.

«Такие изменения на уровне ДНК дают возможность организму быстрее сигнализировать о вреде алкоголя, что может рассматриваться как своего рода защитный механизм: снижается риск алкоголизма и связанных с ним болезней. Однако это также повышает риск повреждения тканей и развития некоторых заболеваний, например, рака пищевода», — считает директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Людям с генетическим риском непереносимости алкоголя он посоветовал обращать внимание на свои ощущения при употреблении спиртных напитков. При покраснении кожи, головокружении, учащенном сердцебиении он порекомендовал пить меньше алкоголя, а также проконсультироваться с врачом.

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