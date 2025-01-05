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02:38, 5 января 2025Экономика

Депутат рассказал об индексации пенсий работающих россиян

Депутат Чаплин: индексация пенсий работающих пенсионеров будет автоматической
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости рассказал, что индексация пенсий работающих пенсионеров в России с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд.

«Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которое с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Социальный фонд», — рассказал депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в январе 2025 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда, возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, вступят в силу новые нормы миграционного законодательства, а также ужесточится ответственность за продажу электронных сигарет подросткам.

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