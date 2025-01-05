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20:11, 5 января 2025Интернет и СМИ

Детекторы не смогли засечь атаковавший машину с журналистами в ДНР дрон ВСУ

Либерман: детекторы не засекли подлетавший к авто с журналистами в ДНР дрон ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Дронодетекторы не смогли засечь приближение беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесшего удар по автомобилю с журналистами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказала Изабелла Либерман — сотрудница донецкого издания «Блокнот», находившаяся в тот момент в машине.

По словам журналистки, ранее подобного не происходило. В связи с этим девушка предположила, что атака производилась с помощью какого-то нового типа дрона или низкой частоты.

«Машина, по которой был нанесен дроном ударом — это моя машина. Пришлось всем вместе, нам с коллегами, ехать именно на ней, нас было шестеро, потому что вторая машина — Александра [Мартемьянова] поломалась», — объяснила Либерман.

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