ВСУ нанесли удар по журналистам по сговору

ВСУ нанесли удар по журналистам в ДНР по предварительному сговору

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по журналистам в ДНР на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«По версии следствия, удар был совершен по мотивам идеологической ненависти и предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что следствие сейчас ведет дело с разбирательствами о том, кто конкретно причастен к удару беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по автомобилю с российскими журналистами.

4 января ВСУ обстреляли трассу Горловка — Донецк в ДНР. Среди жертв удара оказался внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Также ранения получили журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев. По словам источника, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.