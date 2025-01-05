Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:57, 5 января 2025Силовые структуры

ВСУ нанесли удар по журналистам по сговору

ВСУ нанесли удар по журналистам в ДНР по предварительному сговору
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по журналистам в ДНР на трассе ГорловкаДонецк по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«По версии следствия, удар был совершен по мотивам идеологической ненависти и предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц Минобороны Украины», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что следствие сейчас ведет дело с разбирательствами о том, кто конкретно причастен к удару беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по автомобилю с российскими журналистами.

4 января ВСУ обстреляли трассу Горловка — Донецк в ДНР. Среди жертв удара оказался внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Также ранения получили журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев. По словам источника, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

      Украина заняла последнее место по рейтингу IQ в Европе

      Детекторы не смогли засечь атаковавший машину с журналистами в ДНР дрон ВСУ

      Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом

      ВСУ нанесли удар по журналистам по сговору

      Анатолий Вассерман назвал дату возрождения СССР

      Спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео

      Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая отговорил человека от суицида

      Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб в ближайшее время

      В Нововоронежской АЭС рассказали о работе после удара БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше