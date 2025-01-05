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06:12, 5 января 2025Мир

Генконсул РФ в Шэньяне оценила отношения России и Китая

Генконсул РФ назвала визитной карточкой дипломатию лидеров России и Китая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дипломатия является главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, назвала генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в основе российско-китайских отношений лежат принципы равенства и взаимного доверия, отказа от территориальных претензий. Кроме того, страны поддерживают друг друга в ключевых вопросах суверенитета, безопасности и развития.

«Главной опорой и визитной карточкой двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем, безусловно, является дипломатия лидеров двух стран», — оценила генконсул.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин рассказал о готовности вместе с президентом России Владимиром Путиным укреплять отношения между Китаем и Российской Федерацией.

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