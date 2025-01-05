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14:27, 5 января 2025Интернет и СМИ

На Украине оценили президентство Байдена

Журналистка Панченко: конфликт на Украине является главным наследием Байдена
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конфликт на Украине является главным наследием президента США Джо Байдена, чей срок истекает 20 января. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X.

В частности, она прокомментировала публикацию Globe Eye News, где авторы материала призвали пользователей оценить в двух словах итоги работы 46-го президента Соединенных Штатов. Панченко прокомментировала запись словами: «Война на Украине».

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников, новый пакет помощи будет включать в себя боеприпасы, в том числе для систем NASAMS и противовоздушной обороны Hawk.

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