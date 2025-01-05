Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 5 января 2025Мир

На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

Филиппо: ЕС в скором времени может прекратить военную помощь Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Европейский союз (ЕС) в скором времени может прекратить военную помощь Украине, так как запасы стран сообщества постепенно иссякают. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать», — рассказал политик.

Филиппо также подчеркнул, что подавляющее большинство французов выступает против военной помощи Украине. По его словам, они прекрасно осознают, что вооруженный конфликт их никак не касается и странам Запада следует перейти к сценарию мирного урегулирования, а не дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за растраченные деньги французских налогоплательщиков на элитную 155-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской. По его словам, бегство бойцов данной бригады говорит о том, что Париж должен прекратить предоставлять Киеву финансовую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отбила масштабную контратаку ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли танки и другую бронетехнику

      Потери ВСУ в Курскoй области оценили

      Украинский беспилотник попытался атаковать АЭС в российском регионе

      Над Курской областью сбили еще две ракеты ВСУ

      Вучич захотел дать России 700 миллионов евро по одной причине

      На Западе заявили о скором прекращении помощи Украине

      Роднина назвала президента МОК слабым руководителем

      Троих задержанных за подготовку теракта подростков арестовали в Екатеринбурге

      С осужденного за взятку российского бизнесмена решили взыскать миллиарды рублей

      Российские военные подняли флаг в поселке Петропавловка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше