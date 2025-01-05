Филиппо: ЕС в скором времени может прекратить военную помощь Украине

Европейский союз (ЕС) в скором времени может прекратить военную помощь Украине, так как запасы стран сообщества постепенно иссякают. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать», — рассказал политик.

Филиппо также подчеркнул, что подавляющее большинство французов выступает против военной помощи Украине. По его словам, они прекрасно осознают, что вооруженный конфликт их никак не касается и странам Запада следует перейти к сценарию мирного урегулирования, а не дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за растраченные деньги французских налогоплательщиков на элитную 155-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины имени Анны Киевской. По его словам, бегство бойцов данной бригады говорит о том, что Париж должен прекратить предоставлять Киеву финансовую помощь.