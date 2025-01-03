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12:25, 3 января 2025Мир

Во Франции раскритиковали Макрона из-за скандала с элитной бригадой ВСУ

Филиппо раскритиковал Макрона из-за скандала с 155-й элитной бригадой ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за растраченные деньги французских налогоплательщиков на элитную 155-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской. Об этом политик написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Скандал с 155-й элитной бригадой ВСУ означает, что невероятно большое количество денег французских налогоплательщиков было потрачено на рекламу Макрона и [украинского лидера Владимира] Зеленского для бригады, которой даже не существует!» — отметил политик.

По мнению Филиппо, Париж должен прекратить предоставлять Киеву финансовую помощь.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Дополнительно сообщается, что почти сразу после прибытия на позиции из бригады дезертировали около тысячи человек.

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