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00:14, 5 января 2025Забота о себе

Названы самые популярные российские препараты за рубежом

Российские дженерики и противовирусные средства стали популярными за рубежом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Высоким спросом за рубежом пользуются российские дженерики, противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга России.

По данным министерства, российскую фармпродукцию каждый год приобретают в 160 странах, объем экспорта в 2024 году составил 180 миллиардов рублей. При этом российские фармкомпании поставляют на экспорт медикаменты, соответствующие 1362 международным непатентованным наименованиям.

«Наши компании освоили производство качественных препаратов по доступным ценам, что особенно важно для развивающихся рынков», — рассказали в компании «Биннофарм Групп».

В ноябре прошлого года заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин высказался о доле российских лекарств на фармацевтическом рынке. Он отметил, что отечественные препараты должны занять 90 процентов рынка к концу 2025 года.

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