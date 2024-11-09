В Минздраве высказались о доле российских лекарств на рынке

Камкин: к концу 2025 года российские лекарства должны занять 90 процентов рынка

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин высказался о доле российских лекарств на фармацевтическом рынке. Его комментарий публикует ТАСС.

Он отметил, что отечественные препараты должны занять 90 процентов рынка к концу 2025 года. «Думаю, что (…) не менее 90 процентов. Должны к этой цифре стремиться», — заявил Камкин.

По словам эксперта, сейчас перед властями стоит задача обеспечить импортонезависимость страны.

В октябре сообщалось, что за два года Москва поддержала 100 клинических исследований лекарств по 15 терапевтическим областям, предпринятых преимущественно российскими фармкомпаниями и научно-исследовательскими институтами.