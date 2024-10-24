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18:02, 24 октября 2024Россия

Москва помогла организовать исследования лекарств от рака и рассеянного склероза

Ракова: Москва поддержала 100 клинических исследований инновационных лекарств

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

За два года Москва поддержала 100 клинических исследований лекарств по 15 терапевтическим областям, предпринятых преимущественно российскими фармкомпаниями и научно-исследовательскими институтами. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за несколько лет в Москве сформировалась своя экосистема, в рамках которой, обратившись в департамент клинических исследований Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, фармкампании и научно-исследовательские институты могут получить как организационную, так и финансовую поддержку. Этой возможностью воспользовались 23 российские и зарубежные компании и организации.

«В сжатые сроки мы создаем не только современные биоаналоги, но и прорывные, инновационные препараты, которым нет аналогов во всем мире. Они нужны для лечения болезни Бехтерева, меланомы, рака легкого и рака шейки матки, рассеянного склероза и многих других серьезных заболеваний. Всего за два года действия программы стартовали 36 исследований биоаналогов и дженериков, 50 исследований оригинальных препаратов и 14 — вакцин», — сообщила Ракова.

Вице-мэр добавила, что 78 из 100 заявок поступило на организационные меры поддержки, еще 16 — на финансовые, остальные 6 — на оба направления. Она подчеркнула, что для 11 исследований Клиническим комитетом одобрена поддержка на сумму более 42 миллионов рублей. Еще пять заявок находятся на стадии рассмотрения.

Для удобства фармкомпаний всю актуальную информацию о работе на базе московских медучреждений и организационной поддержке разместили на сайте департамента здравоохранения Москвы. Выбрать оптимальные площадки для проведения исследований можно на портале mos.ru. Заявки на организационную поддержку принимаются на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

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      Сергей Истомин
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