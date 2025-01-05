Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

Минтруд: в 2025 году зарплаты у мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей

В 2025 году зарплаты у мигрантов в России превысят 300 тысяч рублей. Должности с самым высоким доходом назвал Минтруд, представителей ведомства цитирует РБК.

Согласно документу «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, на 2025 год», высококвалифицированные мигранты смогут получать 380 тысяч рублей в месяц — такую зарплату будут платить председателю правления. У менеджеров крупных компаний зарплата будет достигать 275 тысяч рублей, спортсмену-инструктору — 250 тысяч рублей. Зарплаты мастера-брынзодела, бланшировщика и директора департамента составят 230 тысяч рублей.

Вместе с этим самые низкие заработные платы в России будут получать мигранты, работающие поварами и пекарями — 20 тысяч рублей, массажистами — 23 тысячи рублей и конструкторами одежды — 25 тысяч рублей.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценила дефицит кадров в стране в 1,5 миллиона человек. По данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.